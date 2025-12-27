LIVE Zebre-Benetton Treviso United Rugby Championship in DIRETTA | va in scena la rivincita dopo pochi giorni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’attesissima sfida fra le Zebre Parma e il Benetton Treviso, ottava giornata della regular season dello United Rugby Championship. Il derby fra le due squadre italiane avrà inizio alle 15:30 allo stadio Lanfranchi, all’interno della cittadella del rugby di Parma È la seconda partita nel giro di sette giorni fra Zebre e Benetton; come di consueto infatti il periodo natalizio si traduce in periodo di derby per le franchigie italiane. I padroni di casa avranno tantissima voglia di prendersi una rivincita sui rivali veneti dopo la sconfitta per 21-15 rimediata una settimana fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

