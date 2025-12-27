LIVE Zebre-Benetton Treviso United Rugby Championship in DIRETTA | va in scena la rivincita dopo pochi giorni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’attesissima sfida fra le Zebre Parma e il Benetton Treviso, ottava giornata della regular season dello United Rugby Championship. Il derby fra le due squadre italiane avrà inizio alle 15:30 allo stadio Lanfranchi, all’interno della cittadella del rugby di Parma È la seconda partita nel giro di sette giorni fra Zebre e Benetton; come di consueto infatti il periodo natalizio si traduce in periodo di derby per le franchigie italiane. I padroni di casa avranno tantissima voglia di prendersi una rivincita sui rivali veneti dopo la sconfitta per 21-15 rimediata una settimana fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena la rivincita dopo pochi giorni
Leggi anche: LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena l’atteso derby tricolore
LIVE Benetton Treviso-Zebre 21-15, United Rugby Championship in DIRETTA: i trevigiani si rilanciano in classifica; URC: dove e quando si vede il secondo derby tra Zebre e Benetton in tv e streaming; Dove vedere in tv Benetton Treviso-Zebre oggi, United Rugby Championships: orario, programma, streaming; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 27 al 28 dicembre.
LIVE Benetton Treviso-Zebre 21-15, United Rugby Championship in DIRETTA: i trevigiani si rilanciano in classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Benetton- oasport.it
Dove vedere in tv Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship: orario, programma, streaming - Negli ultimi giorni di dicembre proseguiranno i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: nell'ottavo turno dell'edizione ... oasport.it
United Rugby Championship, il derby Benetton Treviso-Zebre su Sky - Il rugby sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. sport.sky.it
Ulster-Benetton 47-13: highlights | United Rugby Championship
Intervista alla direttrice di gara di Zebre-Benetton: “Spero ci divertiremo, è solo una partita” - facebook.com facebook
URC: il XV delle Zebre per il derby d’Italia casalingo contro Benetton x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.