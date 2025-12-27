LIVE Zebre-Benetton Treviso United Rugby Championship in DIRETTA | padroni di casa per l’immediata rivincita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Zebre Parma e Benetton Treviso. Il derby fra le due franchigia italiane all’interno dello United Rugby Championship inizierà fra 20 minuti, alle 15:30! Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’attesissima sfida fra le Zebre Parma e il Benetton Treviso, ottava giornata della regular season dello United Rugby Championship. Il derby fra le due squadre italiane avrà inizio alle 15:30 allo stadio Lanfranchi, all’interno della cittadella del rugby di Parma È la seconda partita nel giro di sette giorni fra Zebre e Benetton; come di consueto infatti il periodo natalizio si traduce in periodo di derby per le franchigie italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena la rivincita dopo pochi giorni
Leggi anche: Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena la rivincita dopo pochi giorni
LIVE Benetton Treviso-Zebre 21-15, United Rugby Championship in DIRETTA: i trevigiani si rilanciano in classifica; URC: dove e quando si vede il secondo derby tra Zebre e Benetton in tv e streaming; Dove vedere in tv Benetton Treviso-Zebre oggi, United Rugby Championships: orario, programma, streaming; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 27 al 28 dicembre.
LIVE Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: padroni di casa per l’immediata rivincita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’attesissima sfida fra le Zebre Parma e ... oasport.it
Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena la rivincita dopo pochi giorni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’attesissima sfida fra le Zebre Parma e il ... oasport.it
United Rugby Championship, il derby Benetton Treviso-Zebre su Sky - Il rugby sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. sport.sky.it
Oggi è tempo del secondo derby natalizio! Zebre Parma #BenettonRugby Round 8 BKT United Rugby Championship 27.12.2025 Stadio Lanfranchi di Parma 15:30 #ZEBvBEN Sky Sport Arena #WeAreLions #gameday #BKTURC - facebook.com facebook
URC: il XV delle Zebre per il derby d’Italia casalingo contro Benetton x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.