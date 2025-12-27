LIVE Zebre-Benetton Treviso 9-13 United Rugby Championship in DIRETTA | Zebre attaccate nel punteggio grazie ai calci Treviso troppo fallosa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? Non sbaglia Da Re. Le Zebre continuano a piccoli passi e restano attaccati al Benetton! 30? Entra in linea di metà Nocera, ma i difensori biancoverdi riescono ad impedire al pilone di schiacciare il pallone a terrà. C’era però un vantaggio e quindi si ritorna su un fallo precedente di Fekitoa in mezzo ai pali. Da re pronto a prendersi i tre punti! 29? Touche delle Zebre sulla linea dei 22, la maul emiliana avanza ancora e arriva sui 5 metri! 28? Rientra in campo il tallonatore di Parma Di Bartolomeo, superato il protocollo concussion per il numero due azzurro ed emiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Momenti salienti di Benetton vs Zebre | United Rugby Championship 2025 (URC)
