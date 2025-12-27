CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Da Re mette a segno altri tre punti! Nel momento di difficoltà, sotto di dieci punti e con un uomo in meno, le Zebre stanno mostrando grandissimo carattere! 12? Fallo di Maile a ridosso dei 22. Le Zebre possono accorciare ancora andando nuocamente per i pali! 10? Ancora un tenuto a terra per le Zebre! La squadra di Parma reagisce dopo un avvio chock. Locatelli riesce a mettere le mani sul pallone e garantisce ai compagni di risalire il campo! 9? Dentroooo! Le Zebre reagiscono subito! 8? Ricominciano le Zebre che subito dopo il calcio d’avvio di Da Re riescono a ottenere un’interessante punizione grazie ad un tenuto a terra. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Zebre-Benetton Treviso 6-10, United Rugby Championship in DIRETTA: Partita equilibrata al Lanfranchi! Padroni di casa con un uomo in meno

