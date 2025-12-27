CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73? Le Zebre sembrano molto stanche adesso, collezione di errori e di regali a favore del Benetton in questa fase di gioco. Peccato perchè il primo tempo era stato combattuto alla pari dai gialloblu. 71? Umaga si conferma ancora un cecchino, anche se stavolta non era difficile la trasformazione. Benetton che hanno adesso la partita sotto completo controllo. 70? WERCHOOON! L’australiano mette a segno la quarta meta del Benetton! Pallone schiacciato proprio sotto i pali dopo un’azione portata avanti con gli avanti dal Benetton! 68? Gioco fermo a causa di un duro colpo ricevuto da Federico Ruzza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Zebre-Benetton Treviso 16-37, United Rugby Championship in DIRETTA: strapotere fisico dei veneti nel secondo tempo

Leggi anche: LIVE Zebre-Benetton Treviso 9-16, United Rugby Championship in DIRETTA: Benetton più efficace in attacco, ma c’è partita al Lanfranchi

Leggi anche: LIVE Zebre-Benetton Treviso 9-13, United Rugby Championship in DIRETTA: Zebre attaccate nel punteggio grazie ai calci, Treviso troppo fallosa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Benetton Treviso-Zebre 21-15, United Rugby Championship in DIRETTA: i trevigiani si rilanciano in classifica; URC: dove e quando si vede il secondo derby tra Zebre e Benetton in tv e streaming; Zebre-Benetton Treviso oggi, United Rugby Championship: orario, tv, streaming; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 27 al 28 dicembre.

LIVE Zebre-Benetton Treviso 16-16, United Rugby Championship in DIRETTA: derby spettacolare al Lanfranchi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52' Estremamente fallosa adesso la difesa di Parma, terzo fallo in pochi secondi per gli emiliani. oasport.it