LIVE Zebre-Benetton Treviso 16-37 United Rugby Championship in DIRETTA | strapotere fisico dei veneti nel secondo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73? Le Zebre sembrano molto stanche adesso, collezione di errori e di regali a favore del Benetton in questa fase di gioco. Peccato perchè il primo tempo era stato combattuto alla pari dai gialloblu. 71? Umaga si conferma ancora un cecchino, anche se stavolta non era difficile la trasformazione. Benetton che hanno adesso la partita sotto completo controllo. 70? WERCHOOON! L’australiano mette a segno la quarta meta del Benetton! Pallone schiacciato proprio sotto i pali dopo un’azione portata avanti con gli avanti dal Benetton! 68? Gioco fermo a causa di un duro colpo ricevuto da Federico Ruzza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Oggi è tempo del secondo derby natalizio! Zebre Parma #BenettonRugby Round 8 BKT United Rugby Championship 27.12.2025 Stadio Lanfranchi di Parma 15:30 #ZEBvBEN
