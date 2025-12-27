LIVE Zebre-Benetton Treviso 16-30 United Rugby Championship in DIRETTA | biancoverdi con una marcia in più nella ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64? Mette dentro anche questa trasformazione Umaga. Treviso ha adesso 14 punti di vantaggio! 63? Azione debordante di Menoncello in mezzo al campo! La palla poi viene portata a largo dove Odogwu ha moltissimo spazio per andare fino in meta! 63’ANCORA ODOGWUUUUU! Terza metà dell’ala azzurra (le prime due annullate giustamente dall’arbitro). 61? Ancora Parma in attacco, ma la difesa di Treviso regge bene gli impatti e impedisce l’avanzata agli avversari 59? Adesso sono le Zebre a fare la voce grossa. Gli emiliani vicini alla meta dopo un bel calcetto di Da Re per Gesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Zebre-Benetton Treviso 16-16, United Rugby Championship in DIRETTA: derby spettacolare al Lanfranchi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52' Estremamente fallosa adesso la difesa di Parma, terzo fallo in pochi secondi per gli emiliani. oasport.it