CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Spagnolo riesce a schiacciare in metà con un pick and go dopo un’azione personale straordinaria di Menoncello che sfonda da solo la difesa avversaria. 45? METAA! Il Benetton risponde subito al sussulto parmense! 44? Trasforma Da Re che rimette in parità il derby! Che bel pomeriggio di rugby al Lanfranchi! 43’METAAAAAA! CHE AZIONE DELLE ZEBREEE! Bellissmo numero di Da Re che riparte da una mischia con un sottomano sorprendente che apre la difesa veneta. Montemauri riceve il pallone e poi lo scarica a Gesi che schiaccia in metà! 41? Zebre che cominciano facendo un po’ di confusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Zebre-Benetton Treviso 16-16, United Rugby Championship in DIRETTA: derby spettacolare al Lanfranchi!

