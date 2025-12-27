LIVE Sci alpino SuperG Livigno 2025 in DIRETTA | ultima gara maschile dell’anno su una pista inedita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Super G di Livigno, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Il settore maschile del circo bianco termina l’anno solare sulla neve italiana, precisamente sulla Li Zeta di Livigno (Sondrio) pronta a fare il proprio debutto in Coppa del Mondo prendendo in posto delle tradizionali gare di Bormio. I favori del pronostico non possono non ricadere su chi indosserà il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, Marco Odermatt. L’elvetico ha iniziato la stagione con il piede giusto, confermandosi ancora una volta l’uomo da battere per la vittoria della generale e per ogni singolo successo in Super G. 🔗 Leggi su Oasport.it

