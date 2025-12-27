LIVE Sci alpino SuperG Livigno 2025 in DIRETTA | ultima gara maschile dell’anno su una pista inedita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Super G di Livigno, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Il settore maschile del circo bianco termina l’anno solare sulla neve italiana, precisamente sulla Li Zeta di Livigno (Sondrio) pronta a fare il proprio debutto in Coppa del Mondo prendendo in posto delle tradizionali gare di Bormio. I favori del pronostico non possono non ricadere su chi indosserà il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, Marco Odermatt. L’elvetico ha iniziato la stagione con il piede giusto, confermandosi ancora una volta l’uomo da battere per la vittoria della generale e per ogni singolo successo in Super G. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia in testa di un soffio su Robinson. Gara interrotta
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: inizia la gara
Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia torna alla vittoria! Elena Curtoni sfiora il podio; SuperG in Val d'Isere: capolavoro Goggia, è il trionfo n. 27: Ieri ho buttato la gara e ho pianto; Zabystran vince Super G Val Gardena, Franzoni 3°.
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: duello Robinson-Scheib, Goggia e Della Mea per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Semmering (Austria), valevole per la ... oasport.it
LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: Zabystran vince una gara folle, esplode Franzoni con un podio, Innerhofer da impazzire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE ALLE 10. oasport.it
LIVE! Debutta il SuperG femminile in Coppa del Mondo: Goggia terza davanti a Vonn, vince Robinson. Rivivi la diretta scritta - La diretta scritta del primo SuperG della stagione di Coppa del Mondo femminile in chiusura del weekend di St. eurosport.it
Con la vittoria nel superG di Val d’Isère, Goggia sale a 27 trionfi e 65 podi in Coppa del Mondo di sci alpino! Non può che essere Sofy la protagonista della nostra cover della settimana! #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook
Con la vittoria nel superG di Val d’Isère, Goggia sale a 27 trionfi e 65 podi in Coppa del Mondo di sci alpino! Non può che essere Sofy la protagonista della nostra cover della settimana! #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.