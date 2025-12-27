CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 11.48 Partito Alexis Monney! 11.48 Seconda posizione per Paris che chiude a 31 centesimi da Schwarz. L’italiano è rimasto a contatto dopo il ripido, ma non è riuscito a guadagnare dal salto in poi. 11.47 Dopo due settori Paris ha 11 centesimi di ritardo su Schwarz. 11.47 Partito Dominik Paris! 11.46 Quinta posizione per Feurstein ad 85 centesimi da Schwarz. 11.45 Al secondo settore l’austriaco ha 26 centesimi di ritardo. Anche Feurstein ha sbagliato dov’è uscito Haaser. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Livigno 2025 in DIRETTA: Schwarz sogna, Paris insegue! Fuori Kriechmayr ed Haaser

Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara cancellata dopo il n.31. Vince Kriechmayr, Paris sfiora il podio davanti a Odermatt

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Odermatt beffa Kriechmayr per un soffio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia torna alla vittoria! Elena Curtoni sfiora il podio; SuperG in Val d'Isere: capolavoro Goggia, è il trionfo n. 27: Ieri ho buttato la gara e ho pianto; Zabystran vince Super G Val Gardena, Franzoni 3°.

LIVE Sci alpino, SuperG Livigno 2025 in DIRETTA: si parte!! Attesa per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10. oasport.it

LIVE SuperG di Livigno, al debutto in CdM: Casse e Paris sfidano Odermatt - Sulla Li Zeta la prima volta della Coppa del Mondo di sci nella località dell'Alta Valtellina, che sarà sede delle gare di snowboard e freestyle ai Giochi Olimpici ... gazzetta.it