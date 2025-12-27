LIVE Sci alpino SuperG Livigno 2025 in DIRETTA | Schwarz sogna Odermatt non brilla!! Paris il primo degli italiani
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 12.32 Partito Kyle Negomir. 12.31 Undicesimo posto per Radamus a 58 centesimi da Schwarz. Ottima gara per l’americano 12.30 Dopo due settori l’americano paga 47 centesimi. Radamus può recriminare per un mal posizionamento del bastoncino in partenza, dove è stato costretto a frenare immediatamente. 12.30 Iniziata la gara di River Radamus, dopo una brevissima interruzione 12.28 Ventesimo posto per Kilde che chiude a 1.49 da Schwarz. 12.27 Dopo metà gara il norvegese ha un ritardo di 63 centesimi ma è entrato bene sul ripido. 🔗 Leggi su Oasport.it
