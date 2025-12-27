LIVE Sci alpino SuperG Livigno 2025 in DIRETTA | Schwarz sogna Odermatt non brilla!! Attesa per Franzoni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 12.10 Dopo metà gara l’azzurro ha 6 decimi di ritardo. L’italiano ha perso 2 decimi nel primo settore, dove si sapeva avrebbe potuto faticare, ma ha lasciato molto anche ad ingresso ripido. 12.10 È il momento di Giovanni Franzoni 12.09 Decima posizione per Ryan Cochran-Siegle che chiude a 56 centesimi. L’americano paga un errore nella parte finale del ripido, dove ha perso molta velocità. 12.08 Buona linea all’ingresso del ripido per l’americano che dopo il secondo settore ha solo 8 centesimi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
