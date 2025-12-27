LIVE Sci alpino SuperG Livigno 2025 in DIRETTA | Schwarz da sogno Odermatt non brilla Paris ad un passo dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 12.38 Sesta posizione!!! Meillard chiude a 37 centesimi da Schwarz e si inserisce tra Paris e Bosca. 12.38 Dopo metà gara lo svizzero ha un ritardo di 35 centesimi. 12.37 Partito Loic Meillard. 12.36 Questa la classifica dopo il pettorale numero 30: 1. Marco Schwarz AUT 1:10.33 +0.00 2. Alexis Monney SUI 1:10.53 +0.20 3. Franjo Von Allmen SUI 1:10.58 +0.25 4. Marco Odermatt SUI 1:10.62 +0.29 5. Dominik Paris ITA 1:10.64 +0.31 6. Guglielmo Bosca ITA 1:10.77 +0.44 7. Stefan Rogentin SUI 1:10. 🔗 Leggi su Oasport.it

