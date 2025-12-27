LIVE Sci alpino SuperG Livigno 2025 in DIRETTA | colpaccio Schwarz Paris sfiora il podio! Classifica cortissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 13.07 Undicesimo posto per Marco Kohler!! Grandissima gara per lo svizzero che chiude a 52 centesimi da Schwarz. 13.04 Diciassettesima posizione per Brodie Seger a 86 centesimi. Scivola al trentesimo posto Miggiano. 13.04 Ricordiamo che manca solamente un italiano: Max Perathoner, che partirà con il pettorale 54. 13.03 Ventinovesima posizione per Miggiano a 1.23 dalla testa. 13.02 BENE SCHIEDER!! Quattordicesima posizione per l’italiano a 63 centesimi da Schwarz. L’azzurro si può rammaricare per una traiettoria troppo lunga sul ripido dove ha perso almeno 23 decimi 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

