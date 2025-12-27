LIVE Sci alpino SuperG Livigno 2025 in DIRETTA | alle 11.30 la partenza Franzoni cerca conferme
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 11.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del Super G di Livigno, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Super G di Livigno, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Il settore maschile del circo bianco termina l’anno solare sulla neve italiana, precisamente sulla Li Zeta di Livigno (Sondrio) pronta a fare il proprio debutto in Coppa del Mondo prendendo in posto delle tradizionali gare di Bormio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Con la vittoria nel superG di Val d’Isère, Goggia sale a 27 trionfi e 65 podi in Coppa del Mondo di sci alpino! Non può che essere Sofy la protagonista della nostra cover della settimana! #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
