LIVE Sci alpino Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA | 4 azzurre qualificate Trocker sfiora l’impresa! Alle 13.00 la seconda manche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.28: La nostra diretta si chiude qui, appuntamento alle 13.00 per la seconda manche 11.25: Questa la classifica finale della prima manche: 1 Sara Hector (SWE) 57.15 2 Julia Scheib (AUT) +0.02 3 Lara Colturi (ALB) +0.13 4 Thea Louise Stjernesund (NOR) +0.63 5 Camille Rast (SUI) +0.65 6 Paula Moltzan (USA) +0.82 7 Valerie Grenier (CAN) +0.88 8 Mikaela Shiffrin (USA) +1.16 9 Lara Della Mea (ITA) +1.44 10 Britt Richardson (CAN) +1.45 11 Sofia Goggia (ITA) +1.47 12 Maryna Gasienica-Daniel (POL) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: Goggia in top10, 3 azzurre qualificate. Alle 20.00 la seconda manche
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: una sola azzurra qualificata, Goggia fuori. Alle 13.00 la seconda manche
Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; Gigante all'austriaco Schwarz, 14° Vinatzer; LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: Schwarz trionfa due anni dopo l’infortunio di Bormio! Vinatzer in top 15; Rivivi il LIVE! Schwarz torna al successo, Odermatt solo 6° in gigante.
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: bene Della Mea e Goggia, attesa per Trocker! Hector in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11. oasport.it
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Semmering e superG Livigno, startlist, streaming - L'ultimo sabato del 2025 riserva un doppio importante appuntamento agli appassionati del Circo Bianco. oasport.it
Diretta gigante Semmering/ Streaming video Rai: Sara Hector leader! (CdM sci, oggi 27 dicembre 2025) - Diretta gigante Semmering streaming video Rai: le donne di Coppa del Mondo di sci alpino sono protagoniste sabato 27 dicembre sulla Panorama. ilsussidiario.net
Weekend tecnico per lo sci alpino femminile: a Semmering va in scena lo slalom gigante in programma per sabato mattina Non perderti nemmeno un minuto di gara su Eurosport e Discovery+ - facebook.com facebook
A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Semmering e superG Livigno, tv, streaming - x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.