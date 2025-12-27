LIVE Milano-Conegliano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Numia avanti anche nel quarto set 12-8
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-14 Parallela di Egonu da zona 2 19-14 Diagonale Lanier da zona 4 18-14 Out Egonu da seconda linea 18-13 La pipe di Zhu 18-12 Errore al servizio Conegliano 17-12 Pipe di Adigwe 17-11 Out Gabi in parallela da zona 4 16-11 Primo tempo Kurtagic 15-11 Errore al servizio Milano 15-10 Primo tempo Kurtagic 14-10 Errore al servizio Conegliano 14-9 Murooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiic 13-9 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 12-9 Diagonale di Zhu da zona 4 senza muro 12-8 Piva vincente il suo tocco da zona 4! 11-8 Errore al servizio Conegliano 10-8 Mano out Sillah da zona 4 10-7 Mano out Gabi da zona 4 10-6 La piazzata di Lanier da zona 4 9-6 La parallela di Egonu da seconda linea 8-6 Diagonale di Gabi da zona 4 8-5 Parallela di Lanier da zona 4 7-5 Diagonale Piva da zona 4 7-4 Mano out Egonu da seconda linea 6-4 Primo tempo Kurtagic 5-4 La fast di Chirichella 5-3 Mano out Lanier da zona 4 4-3 Errore al servizio Conegliano 3-3 Muroooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaa 3-2 Errore al servizio Conegliano 2-2 Errore al servizio Milano 2-1 La slash di Egonu 1-1 Pallonetto di Egonu da zona 2 0-1 Mano out Gabi da zona 4 31-29 Egonuuuuuuuuuuuuuu! Lo chiude lei e non poteva essere diversamente. 🔗 Leggi su Oasport.it
