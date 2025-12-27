LIVE Milano-Conegliano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | equilibrio nel terzo set 11-11
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Wolosz vince il contrasto a rete 15-14 Pallonetto di Sillah da zona 4 15-13 La pipe di Lanier 14-13 Errore al servizio Conegliano 13-13 Errore al servizio Milano 13-12 Che azioneeeeeeee! Piva vincente in diagonale da zona 4 12-12 Diagonale stretta di Lanier da zona 4 11-12 Errore al servizio Milano 11-11 Primo tempo Danesi 10-11 E’ fuori l’attacco di Lanier da zona 4 a chiudere una lunga azione 10-10 Mano out Gabi da zona 4 10-9 Wolosz di seconda intenzione 10-8 Errore al servizio Conegliano 9-8 Diagonake stretta di Gabi da zona 4 9-7 Muroooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiic 8-7 Mano out Egonu da seconda linea 7-7 Diagonale di Gabi da zona 4 7-6 Pallonetto di Zhu da zona 4 7-5 Il tocco vincente di Egonu da seconda linea 6-5 Errore al servizio Conegliano 5-5 Mano out Zhu da zona 4 5-4 Murooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiic 4-4 Errore al servizio Conegliano 3-4 Out Piva da zona 4 3-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaan 3-2 Primo tempo Lubian 3-1 La slash di Lanier 2-1 Muroooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaak 2-0 Mano out Lanier da zona 4 1-0 Parallela di Lanier da zona 4 25-19 Lo chiude Egonu! Attacco in diagonale da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
