live bari avellino le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: 2 minuti Il sipario del “San Nicola” si alza su una sfida che profuma di storia e di urgente bisogno di punti. Bari-Avellino non è mai una partita qualunque, ma oggi assume un peso specifico enorme per il cammino dei pugliesi. Il Bari si affida al “credo” di Vincenzo Vivarini: il tecnico, tornato in Puglia per ritrovare quel filo interrotto qualche stagione fa, è chiamato a dare concretezza a una squadra che ha mostrato buoni spunti ma troppa fragilità nei momenti chiave. Con 16 punti in classifica e il morale da risollevare dopo lo stop interno con il Catanzaro, i biancorossi hanno bisogno di una vittoria di prestigio per uscire dalle zone torbide della graduatoria e ridare fiducia alla piazza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

LIVE/ Avellino-Spezia, le formazioni ufficiali

LIVE/ Pescara-Avellino, le formazioni ufficiali

