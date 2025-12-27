Lite in casa ad Acilia arrivano i carabinieri | scoperti tre 3 chili di hashish

Roma, 27 dicembre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato un 35enne del posto poiché trovato in possesso di oltre 3 kg di hashish, suddiviso in 34 panetti, occultati in un trolley all'interno della propria abitazione. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 per una lite. Giunti all'indirizzo indicato, via Morelli, hanno effettuato un controllo nell'appartamento di proprietà dell'arrestato poiché insospettiti dal forte odore di sostanza stupefacente e hanno rinvenuto l'hashish, confezionato e contraddistinto dall'etichetta "Lemon Haze", pronto per la vendita.

