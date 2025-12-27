L’islamismo radicale il terrorismo palestinese e quell’area di chiaroscuro fatta di associazioni e moschee

Roma, 27 dicembre 2025 – L' inchiesta di Genova ha scoperchiato con l'ufficialità di un'indagine durata un paio di anni una realtà che per troppo tempo a molti pensatori e a una parte della sinistra pareva una valutazione dal sapore tutto politico, un'esagerazione strumentale, un'idea solo di parte. L' islamismo radicale, o almeno una buona parte di esso, fiancheggia il terrorismo palestinese attraverso un'area in chiaroscuro fatta di associazioni, moschee e indirettamente anche attraverso i movimenti Pro Pal che creano il caos nelle piazze. Tutti insieme appassionatamente. L'inchiesta genovese ha portato all'arresto di nove persone tra cui il capo dell'associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, ritenuto dai magistrati leader della cellula di Hamas nel nostro Paese che guidava il flusso dei soldi (7 milioni di euro fino ad oggi) raccolti ufficialmente per beneficenza verso il popolo palestinese ma in realtà versati al 70% nelle mani sporche di sangue dei guerriglieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

