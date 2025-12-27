Lino Banfi e i tradimenti | Non ero un santo ma per arrivare fino in fondo pensavo a mia moglie Lucia
Lino Banfi si racconta a Ciao Maschio e ammette di aver avuto qualche trasgressione nel corso della sua vita. Poi la dichiarazione a sua moglie Lucia: "La mia furbizia è stata questa: ma a me chi me lo fare di tutti questi giri, se poi alla fine devo pensare a te?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
BANFI 360° Lino Banfi si racconta tra Natale, guerra e amore: «Non sono stato un santo, ma alla fine pensavo solo a lei» - Lino Banfi si apre come mai aveva fatto prima, regalando al pubblico un racconto intenso, ironico e profondamente umano. statoquotidiano.it
“Ero perplesso quando ho visto Lino Banfi a Un medico in famiglia. Venivo dal teatro d’autore. Lui era pop, ecco il pregiudizio scemo”: lo rivela Giulio Scarpati - Giulio Scarpati è uno stimato attore del teatro e del cinema e ha conosciuto la popolarità grazie al ruolo del dottor Lele Martini di “Un medico in famiglia”. ilfattoquotidiano.it
Lino Banfi parla dopo la morte di Alvaro Vitali: «Io non ero un suo amico e non potevo aiutarlo» - Lino Banfi puntualizza il suo legame con Alvaro Vitali, dopo le molte collaborazioni insieme. ilmattino.it
L'amato attore Lino Banfi diventa cittadino onorario di San Severo x.com
