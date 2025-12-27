Lino Banfi a cuore aperto | Non sono stato un santo ma alla fine pensavo sempre a mia moglie Lucia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lino Banfi si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata andata in onda oggi, sabato 27 dicembre, alle 17.05 su Rai 1. Un racconto intenso, ironico e profondamente umano, in cui l’attore ripercorre la sua vita senza filtri: dall'infanzia segnata dalla guerra ai ricordi. 🔗 Leggi su Today.it

lino banfi a cuore aperto non sono stato un santo ma alla fine pensavo sempre a mia moglie lucia

© Today.it - Lino Banfi a cuore aperto: "Non sono stato un santo, ma alla fine pensavo sempre a mia moglie Lucia"

