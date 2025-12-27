Per anni è stato il cantante delle ambiguità, dei travestimenti blasfemi e provocatori. Quest’anno che si chiude, il 2025, è stato l’anno della maturazione. Achille Lauro è diventato un cantante vero, profondo, solido. Che piace sempre di più. Incoscienti giovani. Il successo di Sanremo è arrivato con “Incoscienti giovani”. Che a risentirlo è sempre più bello. “Oh, bambina Tutto quello che hai passato è un’università. E tuo padre non tornava la sera. L’hai visto solo di schiena. Lui non sa cosa è stare insieme. No, lo so gli vuoi bene”. E poi lo splendido ritornello: “Amore mio, veramente. Se non mi ami muoio giovane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “L’incosciente giovane” fa il boom nel 2025 e (forse) diventa un grande cantante: l’anno di Achille Lauro

