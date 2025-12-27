Il piano in 20 punti negoziato tra ucraini, americani ed europei è pronto al. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’incontro in Florida per le “questioni sensibili” e quel che solo il popolo ucraino può decidere

Leggi anche: Cedere il Donetsk? «Solo il popolo ucraino può rispondere»

Leggi anche: Zelensky annuncia un incontro con Trump: «Molto si può decidere prima di Capodanno»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'incontro in Florida per le “questioni sensibili” e quel che solo il popolo ucraino può decidere - Mentre Zelensky chiede un confronto diretto con Trump, la Russia continua a dire no e a bombardare, e il negoziato procede a ... ilfoglio.it