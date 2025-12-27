L’incontro della vigilia col campione Auguri di Finn al Giro della Lunigiana
Scambio di auguri natalizi tra il campione del mondo Under 23 di ciclismo su strada 2025, Lorenzo Mark Finn, già iridato tra gli juniores nel 2024, una rappresentanza del Giro della Lunigiana. L’incontro alla vigilia ad Avegno, città natale del campione, prossimo a riprendere uno dei consueti allenamenti in vista della stagione 2026, annata che lo vedrà ancora protagonista tra gli Under 23, con alcune incursioni nelle gare professionistiche aperte alla categoria. A rappresentare il Giro della Lunigiana il direttore generale Lucio Petacchi e l’organizzatore dell’incontro Massimo Lagomarsino, per rinnovare un legame profondo tra Mark Finn e la corsa a tappe juniores più importante al mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Compleanno Grosso, gli auguri al campione del mondo 2006 sui social da parte della Juventus – FOTO
Leggi anche: Juventus Women, il programma completo della vigilia della super sfida di Champions col Lione. Tutti i dettagli
Ultimi preparativi… ancora poche ore… Il Signore è vicino… andiamogli incontro… Buona vigilia di Natale a tutti. Il Bambinello ci aiuti ad amare, custodire, difendere la vita. Padre Maurizio Patriciello. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.