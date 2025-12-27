L’impresa della vigilia di Natale Morosini corre 100 km tra Bergamo e provincia | Una sfida estrema
LA STORIA. Il 35enne ha corso per oltre 13 ore sfidando pioggia e fatica. Il tragitto dalla Celadina ha toccato la città e vari paesi fino a Dalmine e ritorno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
L’impresa della vigilia di Natale, Morosini corre 100 km tra Bergamo e provincia: «Una sfida estrema» - Il tragitto dalla Celadina ha toccato la città e vari paesi fino a Dalmine e ritorno. ecodibergamo.it
Bergamo, l'ultramaratona da 100 chilometri alla vigilia di Natale: «Una sfida con noi stessi» - La sfida estrema di Paolo Morosini e Kevin Carlessi, lungo un percorso fra la città e l’hinterland A chi gli domanda il perché di quel suo viaggio a piedi attraverso l’America, Forrest Gump risponde: ... bergamo.corriere.it
