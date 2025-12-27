LA STORIA. Il 35enne ha corso per oltre 13 ore sfidando pioggia e fatica. Il tragitto dalla Celadina ha toccato la città e vari paesi fino a Dalmine e ritorno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’impresa della vigilia di Natale, Morosini corre 100 km tra Bergamo e provincia: «Una sfida estrema»

Leggi anche: Fiaccolata della Vigilia, mercatini e carbonara: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi anche: Vigilia di Natale in città: Babbo Natale sfila tra le vie deserte e i sacchi della spazzatura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’impresa della vigilia di Natale, Morosini corre 100 km tra Bergamo e provincia: «Una sfida estrema» - Il tragitto dalla Celadina ha toccato la città e vari paesi fino a Dalmine e ritorno. ecodibergamo.it