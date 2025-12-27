L’impresa della vigilia di Natale Morosini corre 100 km tra Bergamo e provincia | Una sfida estrema

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA STORIA. Il 35enne ha corso per oltre 13 ore sfidando pioggia e fatica. Il tragitto dalla Celadina ha toccato la città e vari paesi fino a Dalmine e ritorno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’impresa della vigilia di Natale, Morosini corre 100 km tra Bergamo e provincia: «Una sfida estrema»

