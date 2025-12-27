L’Iffhs incorona Maria Sole Ferrieri Caputi | l’italiana è stata eletta migliore arbitra del mondo per il 2025

La 35enne livornese, Maria Sole Ferrieri Caputi, è stata eletta migliore arbitra del mondo per l’anno 2025. Lo ha stabilito l’ Iffhs(International Federation of Football History & Statistics), che l’ha preferita alla francese Stephanie Frappart, considerata da anni un punto di riferimento mondiale. C’è gloria anche per un’altra azzurra, Silvia Gasperotti, della sezione di Rovereto, che si è piazzata al settimo posto. L’IFFHS INCORONA MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI: LA SODDISFAZIONE DELL’AIA(ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI) Il prestigioso riconoscimento attribuito alle giovane arbitra appartenente alla sezione arbitrale di Livorno, è stata accolta con grande soddisfazione dal Presidente dell’Aia, Antonio Zappa, che ha così commentato: “ Una grande soddisfazione per tutto il movimento arbitrale italiano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

