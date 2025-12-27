La 35enne livornese, Maria Sole Ferrieri Caputi, è stata eletta migliore arbitra del mondo per l’anno 2025. Lo ha stabilito l’ Iffhs(International Federation of Football History & Statistics), che l’ha preferita alla francese Stephanie Frappart, considerata da anni un punto di riferimento mondiale. C’è gloria anche per un’altra azzurra, Silvia Gasperotti, della sezione di Rovereto, che si è piazzata al settimo posto. L’IFFHS INCORONA MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI: LA SODDISFAZIONE DELL’AIA(ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI) Il prestigioso riconoscimento attribuito alle giovane arbitra appartenente alla sezione arbitrale di Livorno, è stata accolta con grande soddisfazione dal Presidente dell’Aia, Antonio Zappa, che ha così commentato: “ Una grande soddisfazione per tutto il movimento arbitrale italiano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - L’Iffhs incorona Maria Sole Ferrieri Caputi: l’italiana è stata eletta migliore arbitra del mondo per il 2025

Leggi anche: Maria Sole Ferrieri Caputi orgoglio livornese: è lei la miglior arbitra del mondo

Leggi anche: Calcio, Maria Sole Ferrieri Caputi è la miglior direttrice di gara del 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

IFFHS: Clement Turpin è l'arbitro migliore del mondo 2025 Il 2025 si chiude con l'incoronazione di Clement Turpin come re dei fischietti mondiali. L'arbitro francese ha trionfato nella classifica annuale stilata dall'IFFHS (International Federation of Football Histo - facebook.com facebook

#Iffhs incorona #LuisEnrique miglior allenatore del mondo 2025: sei trofei col PSG e vetta della classifica. Tre tecnici legati alla Serie A nella top 10 persemprecalcio.it/2025/12/22/iff… x.com