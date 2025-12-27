LG Micro RGB evo | la rivoluzione TV al CES 2026 sfida i limiti del colore

LG Micro RGB evo si prepara a cambiare per sempre la percezione della qualità visiva nel salotto di casa. In un settore dove l'innovazione sembrava aver raggiunto un plateau, LG Electronics ha deciso di alzare drasticamente la posta in gioco, annunciando il debutto del suo primo televisore RGB di punta al prossimo CES 2026. Non si tratta di un semplice aggiornamento incrementale, ma di una dichiarazione d'intenti che mira a ridefinire la fascia ultra-premium del mercato globale. Il colosso sudcoreano ha svelato che il nuovo modello, già insignito del prestigioso CES 2026 Innovation Award, rappresenta il culmine di oltre un decennio di esperienza nella tecnologia OLED, ora applicata con precisione chirurgica al controllo della retroilluminazione LED RGB.

LG svela Micro RGB evo: al CES 2026 il nuovo TV con 100% di copertura BT.2020 - Una tecnologia innovativa che promette una copertura cromatica totale e prestazioni di fascia alta, con ... hwupgrade.it

LG Micro RGB evo al CES 2026: fino a 100", tanta potenza e qualità sopraffina - LG ha scelto un'occasione speciale per presentare un prodotto altrettanto speciale: come noto, infatti, il suo primo TV Micro RGB sarà svelato a Las Vegas nel corso del CES 2026. hdblog.it

