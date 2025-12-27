L'ex marito che ha querelato Alessia Fabiani | Dopo due assoluzioni ancora diffamato

L'imprenditore Fabrizio Cherubini ha denunciato la ex Alessia Fabiani e l'amico Mario Adinolfi per diffamazione. Hanno scritto post contro di lui sui social.

Alessia Fabiani e lo sfogo dopo la sentenza: «Il mio ex marito si disinteressa dei propri figli». Querelata per diffamazione - A novembre, l’attrice e showgirl Alessia Fabiani ha subito un nuovo stop in tribunale contro l’ex marito Fabrizio Cherubini, assolto dall’accusa di violazione degli obblighi ... ilmessaggero.it

Alessia Fabiani querelata per diffamazione dall’ex marito: nel mirino il post con lo sfogo contro di lui - E Alessia Fabiani si era sfogata sui social: le sue parole le sono costate una querela per diffamazione ... fanpage.it

#alessiafabiani querelata dall’ex marito. Dopo l’assoluzione dell’ex marito per non aver versato gli alimenti per i figli avuti insieme, Alessia Fabiani si era sfogata con un post sul suo profilo social (trovate il post in pagina). L’uomo ha quindi deciso di querelare l - facebook.com facebook

