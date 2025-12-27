Letture ad alta voce Il progetto compie un anno e allieta gli ospiti della rsa
Ha compiuto un anno il progetto " Un libro per la vita ", nato dalla collaborazione tra il Comune di Castelnuovo, la casa editrice Tralerighe Libri e i volontari del circolo Lettori ad Alta Voce della Garfagnana, con l’obiettivo di portare la lettura all’interno delle rsa e strutture di riabilitazione attraverso la creazione di veri e propri angoli lettura. In occasione delle festività natalizie, il progetto si arricchisce oggi di ulteriori libri donati dalla casa editrice "Tralerighe libri editore", a conferma di un impegno che continua nel tempo e che rafforza il valore sociale e culturale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
