L’eredità di Boccaccio650 Si chiude un anno di celebrazioni tra memoria e sguardo al futuro
Con l'evento finale, svoltasi a Casa Boccaccio il 21 dicembre, si è concluso il programma delle iniziative " Boccaccio650 ", volte a celebrare il seicentocinquantesimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio. La giornata conclusiva si è aperta con l'intervento della presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Giovanna Frosini, i saluti istituzionali dell'assessore Romina Renzi, della vicedirettrice generale della Banca Cambiano 1884 Federica Paoletti (che ha sostenuto la realizzazione della mostra permanente "Lodola et Boccaccio25"), dell'artista Marco Lodola e del presidente dell'Accademia della Crusca Paolo D'Achille, che insieme all'Ente Boccaccio ha sottoscritto un accordo di collaborazione sull'opera boccacciana.
