Con l’evento finale, svoltasi a Casa Boccaccio il 21 dicembre, si è concluso il programma delle iniziative “ Boccaccio650 “, volte a celebrare il seicentocinquantesimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio. La giornata conclusiva si è aperta con l’intervento della presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Giovanna Frosini, i saluti istituzionali dell’assessore Romina Renzi, della vicedirettrice generale della Banca Cambiano 1884 Federica Paoletti (che ha sostenuto la realizzazione della mostra permanente “Lodola et Boccaccio25“), dell’artista Marco Lodola e del presidente dell’Accademia della Crusca Paolo D’Achille, che insieme all’Ente Boccaccio ha sottoscritto un accordo di collaborazione sull’opera boccacciana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’eredità di “Boccaccio650”. Si chiude un anno di celebrazioni tra memoria e sguardo al futuro

Leggi anche: Percorsi tra memoria e futuro, si apre il 43° anno di Università Anteas

Leggi anche: Fiera di Santa Lucia, tra tradizione e nuove visioni: si chiude un'edizione che guarda al futuro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’eredità di “Boccaccio650”. Si chiude un anno di celebrazioni tra memoria e sguardo al futuro - L’evento conclusivo nel cuore di Certaldo Alta, proprio nell’anniversario della morte dello scrittore. lanazione.it