Lentigione | difesa bunker Su 162 team solo Treviso ha incassato meno gol 8

A fine anno, sia sa, è tempo di bilanci: e quello del Lentigione è davvero molto positivo: primo in classifica con 38 punti, davanti a Pro Sesto e Piacenza a 35, Desenzano a 34, Pistoiese a 31 e qui si chiuderebbe la zona di promozione diretta (solo la prima) e dei play-off (dalla seconda alla quinta) che però non garantiscono nulla. E sempre per parlare di numeri, Lentigione e Pro Sesto, pur avendo i punti differenti in classifica, hanno lo stesso numero di reti segnate e di reti subite, 24 gol fatti (non tanti) e 9 incassati (molto pochi). Ma pochi quanto? In Serie D ci sono nove gironi e 162 squadre: mister Ivan Pedrelli, a fine gara, va a guardare immediatamente il risultato del Vado, che nel girone A ha conteso al Lentigione la miglior difesa dell’intero campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

