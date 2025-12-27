Lenticchie e cotechino il piatto di Capodanno che racconta la tradizione

C'è un piatto che più di ogni altro accompagna le tavole italiane tra Natale e Capodanno: lenticchie e cotechino. Una preparazione semplice, antica, che parla di convivialità e di buon auspicio. Rimanere fedeli alla versione tradizionale significa rispettare i tempi, gli ingredienti essenziali e quei gesti tramandati di generazione in generazione, senza forzature o rivisitazioni inutili. Ingredienti per 4 persone. Lenticchie secche, meglio se piccole 1 cotechino fresco o precotto 1 carota 1 costa di sedano 1 cipolla 1 foglia di alloro Olio extravergine di oliva Sale Pepe nero Preparazione. Sciacqua le lenticchie sotto l'acqua corrente ed eliminale eventuali impurità.

