Il rischio (concreto) è che i pazienti si dovranno sobbarcare 180 chilometri al giorno per una semplice visita, una prescrizione medica o un day hospital. Per questo hanno deciso di alzare la voce e chiedere che la sanità dell’entroterra non venga ancora una volta penalizzata. L’ultimo caso è legato all’imminente pensionamento dell’ematologo Francesco Alesiani, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Dipartimento di Ematologia a Civitanova. Il 13 gennaio andrà in pensione e ai pazienti che il dottore segue da tempo all’ospedale di San Severino è stato comunicato che – da quella data in poi – dovranno spostarsi a Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ematologo Alesiani in pensione. Tegola per i pazienti di San Severino: "Costretti a spostarci a Civitanova"

Leggi anche: Cantieri: completata la caserma dei carabinieri a Castel San Giorgio, riaperto il Corso a San Severino

Leggi anche: Il nuovo Cup in Lombardia è un fallimento: i pazienti costretti ad aspettare ore per prenotare visite mediche