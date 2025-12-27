L’ematologo Alesiani in pensione Tegola per i pazienti di San Severino | Costretti a spostarci a Civitanova
Il rischio (concreto) è che i pazienti si dovranno sobbarcare 180 chilometri al giorno per una semplice visita, una prescrizione medica o un day hospital. Per questo hanno deciso di alzare la voce e chiedere che la sanità dell’entroterra non venga ancora una volta penalizzata. L’ultimo caso è legato all’imminente pensionamento dell’ematologo Francesco Alesiani, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Dipartimento di Ematologia a Civitanova. Il 13 gennaio andrà in pensione e ai pazienti che il dottore segue da tempo all’ospedale di San Severino è stato comunicato che – da quella data in poi – dovranno spostarsi a Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
