«Grave perdita che ci ricorda l’urgenza di introdurre soluzioni e azioni operative, a partire dai cosiddetti corridoi ecologici, per una corretta coesistenza tra uomo e animali selvatici e l’istituzione di un’area protetta tra Lazio e Abruzzo per tutelare i Monti Ernici. La gestione di questa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Legambiente sull'orso marsicano investito e ucciso: "Urgente introdurre corridoi ecologici"

Leggi anche: Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo: è un giovane maschio

Leggi anche: Orso marsicano di 150 kg investito e ucciso in Abruzzo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Orso marsicano morto investito sulla statale Sora Avezzano.; Abruzzo, ancora un orso marsicano investito sulla statale; Orso marsicano investito, Legambiente chiede corridoi ecologici e nuove aree protette; Giovane orso marsicano investito e ucciso sulla statale Sora-Avezzano: aveva tra 4 e 6 anni.

Legambiente sull'orso marsicano investito e ucciso: "Urgente introdurre corridoi ecologici" - L'associazione ambientalista commenta l'episodio del giovane orso marsicano investito lungo la strada statale Sora- ilpescara.it