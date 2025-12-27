Lega Calcio Serie A con l’UNICEF per aiutare i bambini malnutriti

Il mondo del calcio scende in campo ancora una volta a fianco dell’UNICEF e dei bambini più vulnerabili. 27 dicembre 2025- Il mondo del calcio scende in campo ancora una volta a fianco dell’UNICEF e dei bambini più vulnerabili: in occasione della 17ª Giornata di Campionato, in programma dal 27 al 29 dicembre, la Lega Calcio Serie A   sosterrà la campagna UNICEF  di raccolta fondi con numero solidale 45525, per curare e proteggere i bambini colpiti dalla malnutrizione e dalle emergenze. Lo slogan della giornata sarà: “ Oggi scegli anche tu il nostro modulo: il 45525. E’ la tattica vincente per battere la malnutrizione insieme all’UNICEF. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

