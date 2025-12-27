Lecco, 27 dicembre 2025 – Un passo falso, un appiglio mancato ed è precipitato per alcuni metri. Uno scalatore di 31 anni nel pomeriggio di oggi è caduto per alcuni metri mentre percorreva la via Cassin sulla parete del Medale, a Lecco. Si è infortunato ad una caviglia e ha picchiato la testa, ma fortunatamente indossava il caschetto che ha parato il colpo. Oltre ad un trauma alla caviglia ha così riportato solo una ferita al volto. L'intervento di salvataggio e recupero è stato molto lungo e complesso. E' durato diverse ore. I soccorsi. Sono stati mobilitati subito i soccorritori dell' eliambulanza di Como, ma né il medico né l'infermiere e nemmeno il tecnico di elisoccorso che è un tecnico del Soccorso alpino sono stati in grado di verricellarsi per raggiungere direttamente il 31enne a causa della conformazione della parete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, scalatore si infortuna sul Medale: un intervento da brividi per soccorrerlo

Leggi anche: Scalatore infortunato sul monte Le Senate, intervento con l'elisoccorso

Leggi anche: Escursionista si infortuna sul Monte Ortigara: 62enne soccorso in elicottero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lecco, scalatore si infortuna sul Medale: un intervento da brividi per soccorrerlo - Lungo e difficile intervento di salvataggio per i tecnici del Soccorso alpino, che hanno impiegato ore per raggiungerlo, stabilizzarlo e recuperarlo ... msn.com