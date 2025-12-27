Dopo aver entrambe saltato un turno di campionato, poiché impegnate contro squadre che hanno preso parte alla Supercoppa Italiana, Lecce e Como tornano in campo per la 17esima giornata di Serie A Enilive. Nelle ultime partite disputate prima dell’interruzione, i biancoblù hanno perso per 1-0 sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Lecce-Como, prepartita e formazioni

Leggi anche: DIRETTA Serie A, Parma-Como e Udinese-Lecce: formazioni Ufficiali LIVE

Leggi anche: DIRETTA Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Verona: formazioni ufficiali LIVE

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Serie A, domani il Como 1907 affronta il Lecce in trasferta. Le parole di mister Cesc Fabregas in vista del match. Due giocatori tornano disponibili; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; Primavera Torino-Lecce 3-3: il tabellino.

Lecce-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra Lecce e Como valida per il 17° turno di Serie A, è in programma alle ore 15 al Via del Mare di Lecce. tuttosport.com