Lecce-Como 0-3 Bari-Avellino 1-1

Con un gol nel primo tempo è due nella ripresa il Como ha superato il Lecce al “Via del Mare”. La formazione di casa, subìto lo svantaggio, hanno provato a recuperare ma i lariani sono stati oggettivamente superiori, guidati da Nico Paz autore del primo gol e di un assist a coronamento di una notevole partita. In serie B pareggio per 2-1 tra Bari ed Avellino. Entrambe le reti nel secondo tempo con i pugliesi passati in vantaggio. Bari sempre invischiato nella zona pericolosa della classifica. L'articolo Lecce-Como 0-3 Bari-Avellino 1-1 proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce-Como 0-3 Bari-Avellino 1-1 Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Sorensen rimanda subito la Fiorentina nel baratro, ora Lecce-Como e Torino-Como Leggi anche: Fiorentina-Lecce 0-1, Bari-Cesena 1-0, Potenza-Foggia 3-0 Calcio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Live Lecce - Como - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 27/12/2025; Lecce-Como: Match Preview; Lecce-Como 0-3: Nico Paz incanta, Fabregas sale al sesto posto. Espulso Di Francesco; Lecce-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. SI PARTE! È iniziata LECCE-COMO!15:02 - Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Lecce-Como 0-3, Nico Paz ritrova il gol: Fabregas si risolleva e non molla il treno Europa - 0 rifilato al Lecce, furioso per il gol del vantaggio firmato da Nico Paz. corriere.it

Lecce-Como 0-3: I lariani con Ramon, Nico Paz e Douvikas tornano a vincere e a guadagnare punti in chiave europea - Il Como batte il Lecce grazie ai gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas offrendo una prestazione convincente. eurosport.it

Nico Paz rialza il Como dopo due ko di fila: a Lecce finisce 0-3 x.com

Calcio, Lecce-Como 0-3, lariani travolgenti con Super Nico Paz - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.