Leader Ue in call con Zelensky e Trump

8.15 Attesa per una "call" tra i leader dell'Eropa, il presidente ucraino e il presidente degli Usa.Un portavoce Ue ha riferito che la presidente della Commizizone Europea, von der Leyen, partecipa a una chiamata con Zelensky, Trump e altri leader dell'Europa. La chiamata arriva alla vigilia del previsto incontro a Mar-a-Lago,dove domani Zelensky vedrà Trump per continuare i negoziati sull'accordo con la Russia.La base di partenza è l'ultimo round di colloqui Usa-Ucraina che ha prodotto un piano di 20 punti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Ucraina, oggi la call tra von der Leyen e altri leader Ue con Zelensky e Trump

Leggi anche: Ucraina-Russia, notte di fuoco su Kiev. Oggi Trump e Zelensky in call con i leader Ue

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Casa Bianca conferma: domani incontro Trump-Zelensky negli Usa. Attacchi a Kiev; Ue, 'von der Leyen e leader europei oggi in call con Zelensky e Trump'; Guerra Ucraina - Russia, le news. Notte di fuoco su Kiev. Oggi Trump e Zelensky in call con Von der Leyen e i leader Ue; Ucraina-Russia news oggi, bombe su Kiev alla vigilia del vertice Trump-Zelensky.

Ucraina-Russia, notte di fuoco su Kiev. Oggi Trump e Zelensky in call con i leader Ue - In vista dell’incontro, i due parteciperanno oggi a una call insieme ai leader europei e alla presidente della Commissione Von der Leyen. adnkronos.com