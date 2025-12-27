Una serata speciale al Teatro Manzoni celebra l’eredità del Maestro attraverso le voci femminili che hanno ispirato il libro di Gaia Zucchi.. Un viaggio che continua, quello del Maestro Franco Zeffirelli (1923–2019). Regista, scenografo, interprete raffinato della tradizione culturale italiana, Zeffirelli ha saputo trasformare la scena in poesia visiva, coniugando la grande eredità culturale del nostro Paese con una visione estetica universale. Le sue opere, studiate e ammirate in tutto il mondo, continuano a rappresentare un punto di riferimento per generazioni di artisti, registi e scenografi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Le Vicine di Zeffirelli: omaggio tra arte e memoria

Leggi anche: La magia delle feste alla Fondazione Franco Zeffirelli: un viaggio nell’arte tra Natale e il nuovo anno

Leggi anche: Drumohr, l'omaggio a Giampiero Bodino tra moda e arte

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le vicine di Zeffirelli.

Omaggio a Franco Zeffirelli: tra Memoria e Arte - Il best seller "La vicina di Zeffirelli" (De Nigris Editore) di Gaia Zucchi ha ispirato la serata speciale svoltasi al Teatro Manzoni di ... tgcom24.mediaset.it

“Le Vicine di Zeffirelli”, l’omaggio corale al Maestro al Teatro Manzoni - “Le Vicine di Zeffirelli” non è solo un omaggio a un grande Maestro, ma un manifesto di rinascita culturale, un inno alla memoria condivisa e alla capacità, così poco celebrata in patria, di generare ... tgcom24.mediaset.it

"Le vicine di Zeffirelli" - “Le Vicine di Zeffirelli” è stato un evento speciale, pieno di aneddoti, tra canto, recitazione e storie di vita vissuta, ospitato dal Teatro Manzoni di Roma, che ha celebrato la forza creativa e ... rainews.it