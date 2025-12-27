Le ultime dai campi Scalvini e Diouf le possibili sorprese dal 1’

Atalanta-Inter verrà disputata dalla Dea senza cinque giocatori, assenti in questo scorcio finale del 2025. Oltre a Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa D’Africa, e a Bakker che sta terminando il recupero semestrale dopo la rottura del crociato, contro l’Inter mancheranno l’ex Raoul Bellanova e il veterano Berat Djimsiti, entrambi fermi per problemi muscolari. Il difensore albanese ieri ha svolto lavoro individuale: dovrebbe rientrare per il prossimo match casalingo contro la Roma. Palladino valuta il ritorno di Giorgio Scalvini, ormai recuperato dai problemi all’adduttore, mentre l’ex Zalewski dovrebbe spuntarla su Bernasconi a sinistra, con Zappacosta a destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

