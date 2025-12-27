Le sfasciano l' auto parcheggiata e fuggono a Salerno | l' appello della vittima

"Auguri a tutti tranne a chi mi ha sfondato l'auto parcheggiata e se ne è andato come se nulla fosse.". Lo ha scritto sui social Simona De Luca: la malcapitata aveva lasciato la sua vettura in sosta in viale Unità d'Italia, a Salerno: "Qualcuno ha visto un tamponamento a Salerno in viale Unità.

Le sfasciano l'auto parcheggiata e fuggono, a Salerno: l'appello della vittima.

