Uno dei classici delle Feste è sicuramente il fiocco, da abbinare con qualsiasi pezzo del look: dai capelli ai maglioni, è un vero e proprio simbolo di festa. E lo diventa soprattutto ai piedi, quando le scarpe col fiocco non sono solo una prerogativa festiva, ma un vero e proprio accessorio invernale da avere nell’armadio. Le abbiamo viste nelle ultime passerelle delle grandi maison e ora sono pronte a conquistare i nostri look per questa stagione fredda. Scarpe con fiocco, il must have della stagione invernale. In principio i fiocchi erano prerogativa strettamente femminile, già nella corte di Luigi XIV. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le scarpe con fiocco saranno le protagoniste del 2026

Leggi anche: Agricoltura rispettosa dell'ambiente, a Macfrut 2026 saranno protagoniste le Biosolutions

Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2: di chi sono le scarpe rosse di Miranda Priestly, protagoniste del primo trailer ufficiale?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pronte per brillare con le scarpe gioiello, vere protagoniste dei look festivi.

Le scarpe con fiocco saranno le protagoniste del 2026 - L'articolo Le scarpe con fiocco saranno le protagoniste del 2026 proviene da Metropolitan Magazine. msn.com