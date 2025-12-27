Il Comune di Monza valorizza l’ area verde lungo le rive del Lambro, nel tratto compreso tra via Azzone Visconti e via Bergamo, a pochi passi dal centro storico. L’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato affidato nei giorni scorsi. L’intervento è il primo tassello di un percorso più ampio, pensato per restituire qualità, accessibilità e fruibilità a un’area strategica già oggi molto frequentata da cittadini e visitatori. L’amministrazione punta a ridare a questo luogo un ruolo centrale nella rete degli spazi verdi monzesi, intervenendo sulle connessioni pedonali e ciclabili e sulla qualità complessiva del paesaggio urbano, anche attraverso l’inserimento di nuove piante, percorsi ed elementi di arredo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le rive del Lambro cambiano look. Scatta la fase di progettazione: "Ridiamo vita a una zona strategica"

Le rive del Lambro cambiano look. Scatta la fase di progettazione: Ridiamo vita a una zona strategica.

Le rive del Lambro cambiano look. Scatta la fase di progettazione: "Ridiamo vita a una zona strategica" - Il Comune di Monza valorizza l'area verde lungo le rive del Lambro, nel tratto compreso tra via Azzone Visconti ...