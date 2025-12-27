Nel 2025 le password più ricorrenti restano prevedibili: nel mondo domina “123456”, in Italia spicca “admin”. Non è solo pigrizia: pesano credenziali di fabbrica lasciate intatte, riutilizzo della stessa password su più servizi e “finta complessità” (maiuscole o simboli messi sempre allo stesso modo). L’analisi spiega cosa misurano davvero queste classifiche e quali pattern vengono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Le password più usate nel 2025: classifica, rischi reali e come proteggere i tuoi account

Leggi anche: Password rubate nel 2025: le 10 più usate che regalano i tuoi dati agli hacker (quella al primo posto è di una semplicità imbarazzante)

Leggi anche: Le password più usate nel 2025: dalle sequenze numeriche alle bestemmie

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nel 2025, un furto clamoroso al Louvre ha mostrato quanto un dettaglio “banale” possa diventare catastrofico: gioielli stimati in ~€88 milioni portati via, mentre i media raccontavano di password elementari usate per accedere ai sistemi di sorveglianza. Non è ( - facebook.com facebook