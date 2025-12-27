le nostre radici sepolte due volte

Con un'Europa così, che come ha raccontato il Giornale finanzia l'islamizzazione ed è succube nella propaganda della Fratellanza musulmana, viene da chiedersi se quel no alle radici giudaico cristiane nella Costituzione Ue fosse premeditato, oltreché un errore. Perché sembra quasi che quelle radici stiano davvero sottoterra. Non perché da lì nasca il tronco su cui cerchiamo di guardare l'orizzonte e il futuro di questo continente in balia delle superpotenze Cina e Stati Uniti. Ma perché sepolte con pala e piccone dai suoi stessi fondatori. Sepolte due volte, ad essere precisi. Come ci ricorda l'attacco americano di ieri in Nigeria e il dramma di quei cristiani che sfuggono alla morte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

