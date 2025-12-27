Le feste non sono soltanto musica, luci e colori. Rappresentano, soprattutto, un momento di ritorno alle radici, di ritrovata intimità con le persone più care, un’occasione preziosa per riannodare legami che la frenesia quotidiana rischia di allentare. In ogni cultura, le celebrazioni collettive sono sempre state molto più di un semplice divertimento. Dietro i riti, i banchetti e le tradizioni, si nasconde la dimensione umana più autentica: quella del bisogno di stare insieme. Le feste diventano così un tempo sospeso, in cui il ritmo del lavoro si interrompe e si crea lo spazio per guardarsi negli occhi, raccontarsi e condividere momenti che resteranno nella memoria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Le feste, tempo di affetti: oltre luci e colori c’è la forza dei legami

