Le feste sotto l’acqua Savio in ’zona’ arancione | Il peggio è passato ora c’è il rischio nebbia
Si potrebbe dire che al territorio cesenate è andata bene: i giorni di pioggia che hanno anticipato il Natale, non hanno causato particolari problemi in città, nemmeno nei punti più critici vicino al fiume Savio: il 24 dicembre per breve tempo è stata toccata la soglia arancione in relazione al monitoraggio del livello dell’acqua, in particolare nel tratto compreso tra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo, dopo di che i parametri sono rapidamente scesi prima al livello ‘giallo’ e poi ancora più in basso. Pericolo scampato, dunque, cosa che purtroppo non si è potuta dire per i territori ravennati e per quelli alle porte di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
