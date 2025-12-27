Le donne del 2025, tutte le VIP che hanno lasciato il segno nel mondo della televisione e del web . Il 2025 è stato un anno di forte presenza femminile nel mondo dei media italiani: volti televisivi che hanno confermato o rilanciato il proprio ruolo, influencer capaci di dettare tendenze, creator digitali diventati fenomeni virali. Donne che hanno saputo raccontare storie, coinvolgere comunità e definire conversazioni su temi sociali, lifestyle, intrattenimento e cultura pop. Leggi anche Il 2025 é stato l’anno delle coppie, tra nuovi inizi, annunci e amori finiti Le donne del 2025. Tra le donne ma soprattutto icone che hanno lasciato il segno in tv e sul web troviamo Ornella Vanoni, che è scomparsa lo scorso novembre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Le donne che nel 2025 hanno riscritto la scena italiana

Leggi anche: Trent’anni di jersey: quando Pinko e Bardazzi hanno riscritto l’eleganza italiana

Leggi anche: Tecniche di marketing creative che hanno riscritto le regole del gioco

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Health, trapianto di utero: la storia di Mattia e il protocollo pionieristico di Catania; Il governo ha riscritto la legge di bilancio all’ultimo momento; Papa Leone e il monaco che pregava ai fornelli: così l’omelette diventa una lezione spirituale; RILL 2025: «Urbs sanguinum» e altri racconti.

Le donne che nel 2025 hanno riscritto la scena italiana - Il 2025 è stato un anno di forte presenza femminile nel mondo dei media italiani: volti televisivi che hanno confermato o rilanciato il proprio ruolo, influencer capaci di dettare tendenze, creator di ... 361magazine.com